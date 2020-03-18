Rus vekilden koronavirüs çağrısı

Sputnik’e konuşan Poklonskaya, “Koronavirüsle ilgili durum hayal kırıklığı yaratıyor. Elbette, bu durum Rusya dahil, tüm ülkelerdeki yaşam alanlarını olumsuz yönde etkiliyor. Korkuya kapılmaya gerek yok, ancak farklı seçeneklere hazır olmak gerekiyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart'ta yeni koronavirüs Covid-19'u salgın olarak ilan etti. Dünyada 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgını nedeniyle virüs bulaşan insan sayısı 160 bini geçti. 77 binden fazla kişi iyileşirken hayatını kaybeden hasta sayısı 6 bini geçti.