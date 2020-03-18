Kırım’ın Rusya’ya bağlanışının 6. yıldönümü kutlanıyor

Kırım, bugün 2014 yılında Rusya ile bağlanışının 6. yılını kutluyor. Yarımadada bugün kutlamalar çerçevesinde ağaç dikim ve araçlı geçit töreni gerçekleştirilecek.

Kırım ve Sivastopol’ün 18 Mart 2014 tarihinde resmen Rusya’ya bağlanışı dolayısıyla bugün kutlamalar düzenlenecek.

Etkinliklerin organizatörlerinin yaptığı açıklamaya göre, Simferepol-Sivastopol ve Gasforta Dağı arasında araçlı geçit töreni yapılacak. Törende, ‘Gece Kurtları’ motosiklet grubu, ‘Kırım Baharı’ etkinliğinin katılımcıları ve isteyen herkes yer alabilecek.

Simferepol’den başlayacak geçit töreni Gasforta Dağı’nda sona erecek ve burada ağaç dikim etkinliği düzenlenecek. Etkinliğin yapıldığı alan gelecekte ‘Kırım Baharı’ adını alacak. Gasforta Dağı’ndaki alanda ayrıca nostaljik ve modern teknoloji ürünleri sergisi, konser ve eğlence programı düzenlenecek.

Putin Kırım’da

Peskov: Rusya Devlet Başkanlığı çalışanları Covid-19 testinden geçecek

Rusya Devlet Başkanıde Kırım’a iki günlük bir ziyaret düzenliyor. Putin, ziyareti sırasında yarımadanın Rusya ile bağlanışı kapsamında düzenlenen kutlamalara katılacak, Kırım Köprüsü’nün inşaatında görev alanlara devlet nişanı verecek.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basında yer alan, Putin’e eşlik edenlerin koronavirüs testinden geçeceği bilgisini doğruladı.

Rusya Devlet Başkanlığı çalışanlarının testten geçip geçmeyeceği sorusuna karşın Peskov, “Evet” yanıtını verdi.

Putin’in Kırım ziyaretini takip edecek gazeteciler dün testten geçmişti.

Kırım ve Sivastopol 16 Mart 2014’te yapılan ve yüzde 96.7 ‘Evet’ oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014’te resmen Rusya’ya bağlandı. Yarımadada bugün resmi tatil sayılıyor.