Rusya; ABD, İngiltere ve BAE’ye uçuşlara sınırlama getiriyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ABD, İngiltere ve BAE’ye olan uçuşların geçici olarak sınırlandırılması talimatı verdi.

Başbakanlık resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, koronavirüsün yayılması nedeniyle 20 Mart gece yarısından itibaren Rusya’dan ve tersi yöndeki yolcu uçaklarına sınırlama uygulanacak. Moskova Şeremetovo Havaalanı’ndan Londra, New York, Abu Dabi ve tersi yöndeki tarifeli yolcu seferleri ile bu ülkelerden Rus vatandaşlarını taşıyan charter uçuşlar bu uygulamanın dışında tutulacak.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı’na 20 Mart’ta kadar sonuçlarla ilgili olarak hükümeti bilgilendirme talimatı verildi.

Ayrıca, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, 24 saat içinde havayolu şirketleri ve diğer ilgili tarafları bilgilendirecek.

Daha önce, Rusya; Çin, İran, Güney Kore ve AB ülkeleri İtalya, Almanya, Fransa, İspanya’nın yanı sıra Norveç ve İsviçre ile uçuşları sınırlandırma kararı almıştı.