Putin’den koronavirüsle ilgili sahte haberlere kanmama çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı insanların toplumda paniğe yol açma ve yönetime güvensizlik oluşturma amacıyla sahte haber yaydığını söyleyerek koronavirüsle ilgili sahte haberler ve söylentilere inanmama çağrısında bulundu.

Kırım'da yerel halkın temsilcileriyle buluşmasında açıklamalar yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şu uyarıda bulundu:

"Resmi bilgi tarafsızdır. Sahte haberlere ve söylentilere inanmaya gerek yok. Bazıları bunu bilinçsizce yapıyor. Ama yönetimin federal, bölgesel ve belediyeler düzeyinde icraatlarına yönelik güvensizlik oluşturma, paniğe yol açma amacıyla bilinçli olarak yapanlar da var."

‘Durum kontrol altında’

Putin, Rusya Sağlık Bakanlığı ve bölgelerdeki ilgili kurumların durumu kontrol altında tuttuğunu belirterek "Bu, günümüzde aşikar bir şey" dedi.

Koronavirüsle ilgili durumda, Rusya’nın diğer ülkelere göre 'çok daha iyi' göründüğüne dikkat çeken Putin şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi bu hastalık Avrupa’nın bazı ülkelerinde gerçekten de kitlesel epidemi niteliğini kazandı. Orada binlerce hasta var. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Genel olarak bunlar gerçekten de yaşlı insanlar, başka kronik ve bağışıklığı zayıflatan ağır hastalıkları olan insanlar."

#Sevastopol The President met with representatives from the public https://t.co/PHly1fBMus pic.twitter.com/agwYTPTJGH — President of Russia (@KremlinRussia_E) March 18, 2020

‘Ruslara has şansa bırakma hali kabul edilemez’

“Çabaları birleştirmemiz ve mutlaka birbirimize yardım etmemiz gerekiyor” vurgusu yapan Rusya Devlet Başkanı, maksimum disiplinin sergilenmesi gerektiğini belirtti:

“Bu konuda gevşeklik söz konusu olamaz. Sağlığımızı ve hayatımızı tehlikeye atamamalı ve diğer insanların hayatını ve sağlığını tehlikeye atmamalıyız. Bu yüzden bu noktada Ruslara has ‘şansa bırakma’ durumu kesinlikle kabul edilemez, bu alışkanlık bir kenara bırakılmalı ve maksimum sorumluluk ve disiplin sergilenmeli. Yetkililer de yeterliliğini ortaya koymalı."

‘Gönüllülerin yaptıkları önemli’

Koronavirüsün yayıldığı koşullarda gönüllülerin yaptıklarının çok önemli olduğunu ve büyük talep gördüğünü dile getiren Putin, “Biz böyle çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz ve onlara yardım edeceğiz. Elbette ilgili etkinlikleri hayata geçirenleri, güvenliklerini ve sağlıklarını düşünmek lazım” diye ekledi.

‘Koronavirüse karşı mücadeledeki çaba artırılacak’

Rusya’da henüz her şeyin kontrol altında olduğunu ve böyle devam etmesini umduğunu dile getiren Putin, “Bu çabaları artıracağız” dedi.

Federal hükümete ve bölgesel yönetimlere önleyici tedbirler alma emrini verdiğini belirten Devlet Başkanı, şöyle devam etti:

“Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin liderliğinde Çalışma Grubu oluşturduk. Bu grup, bölge yöneticileri ve ilgili kurumların aracılığıyla bölgelerdeki durumu sürekli olarak gözlemleyecek ve paralel çalışmalar yürütecek. Duruma göre hareket edilecek."

‘Vatandaşlarımızın evlerine dönmesi için her şey yapacağız’

Putin, yurtdışında bulunan Rusya vatandaşlarının evlerine dönebilmesi için maksimum çaba gösterileceği sözünü verdi, ülkeye dönen vatandaşlara yönelik gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Dünya genelindeki duruma rağmen çok sayıda Rusya vatandaşının yurtdışına seyahat etmeye devam ettiğine dikkat çeken ülke lideri, şöyle konuştu:

“Bu konuda bir şeyler söylemek zor. Bazılarının önceden yaptıkları planları, önceden alınan biletleri, tur paketleri vardı. Bazıları ya şimdi gidecek ya hiçbir zaman gidemeyecek şeklinde izin alabildi. Bazıları da durumu iyi değerlendiremedi, sınırların kapatılabileceğini öngöremedi. Hepsi şimdi gerçekten kendini zor durumda buldu."

‘Umarım aşı en kısa zamanda hazır olur’

Rus uzmanların koronavirüse karşı aşı geliştirme sürecinde çok çok verimli olacağı yönünde büyük umutlara sahip olduklarını aktaran Putin, “Aşı, ne kadar erken hazır olursa, o kadar iyi. Bu, hem hastalığı önleyen hem de hastalığa karşı mücadelede gereken ilaçlar için de geçerli” dedi.

'Bana tarih verildi'

“Şimdi burada tarih vermeyeceğim, ama bana tarih verildi ve umarım bu belirlenen tarihe kadar her şey hazır olacak” diyen Putin, Ebola’ya karşı dünyanın en etkili aşının Rus uzmanlar tarafından geliştirildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Rus aşısı, Afrika’daki Ebola’ya karşı mücadeleye gerçekten de önemli katkı sağladı. Dünya Sağlık Örgütü dahil tüm uzmanlar bunu doğruluyor."