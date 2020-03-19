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06:25 19 Mart 2020
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    Duma, koronavirüs nedeniyle Rusya’ya yapılan suçlamalara yanıt verdi

    © AFP 2020 / TOBIAS SCHWARZ
    Rusya
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (972)
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    Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Dış İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Jeleznyak, ABD ve Avrupa'da koronavirüs nedeniyle yaşanan panikten Rusya'yı suçlama çabalarının, AB liderliğinin soruna yönelik uygun tutum eksikliğinden kaynaklandığını ve Avrupalı yetkililerin bir suçlu bulma arayışı olduğunu söyledi.

    Daha önce, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS), Rusya’nın AB vatandaşlarını yeni tip koronavirüs (Covid-19) hakkında yanlış bilgilendirmek için sosyal medyada büyük ölçekli bir kampanya başlattığına dair rapor hazırlamıştı. Rapor, Financial Times tarafından yayınlanmıştı.

    Gazetecilere konuşan Jeleznyak, suçlamalara sert tepki gösterdi:

    "Batı ülkelerinin koronavirüs ile mücadelesi hakkında Rusya’nın yanlış bilgi yaydığı şeklindeki saçma suçlamaların ABD’nin ardından AB tarafından tekrarlanması süpriz olmadı. Bu Rus karşıtlarının şimdiye kadar ülkemizi koronavirüsü yaratmakla suçlamamaları da ayrıca garip. Çaresizliklerini ve ulusal hükümetlerin eylemlerini açıkça organize edemediklerini gören Avrupalı yetkililer, başka suçlu bulmaya çalışıyorlar. Ülkemizi suçlamaya çalışan ABD ve Avrupa sakinleri arasında yaşanan panik, AB liderliğinin soruna yönelik uygun tutum eksikliğinden kaynaklanıyor."

    AB yetkililerinin sorumluluklarından kaçmak için Rusya’yı sosyal medyada Avrupalıları salgınla ilgili yanlış bilgilendirmekle suçladığını belirten Jeleznyak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Avrupa ve dünyanın tüm ülkelerini etkisi altına alan felaketle savaşmak yerine Brüksel yönetimi, ABD’nin döşediği yoldan gidiyor ve yanlış hesaplarını Rusya’ya yüklemeye çalışıyor. AB'deki yetkililer, Rusya'nın bu tehlikeli hastalığın taşıyıcı sayısını nasıl düşük tutabildiğine muhtemelen şaşırıyorlardır, ancak Rusya ve Çin ile güçlerini birleştirmek yerine, hatalarından kaynaklanan sorumluluktan kaçmanın yollarını arıyorlar."
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (972)
    Etiketler:
    Sergey Jeleznyak, ABD, Salgın, Koronavirüs, Avrupa Birliği, Suçlama, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma
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