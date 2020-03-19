Lenin Mozolesi koronavirüs nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı

Rusya’da koronavirüsle ilgili tedbirler kapsamında başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da bulunan Sovyetler Birliği kurucusu Vladimir Lenin’in mozolesi ziyaretçilere kapatıldı.

Rusya Federal Koruma Servisi’nin açıklamasına göre, koronavirüsle ilgili tedbirler çerçevesinde Kızıl Meydan’da Lenin’in naaşının bulunduğu mozole önceki gün kapatıldı.

Mozolenin ziyaretçilere kapalı olduğu süre boyunca bakım çalışmalarından geçeceği aktarılırken, ne zaman yeniden açılacağı bilgisi verilmedi.

Daha önce Moskova’daki ünlü Tretyakov Galerisi, Devlet Tarih Müzesi, Puşkin Devlet Güzel Sanatlar Müzesi, diğer kültürel mekanlar ve kütüphaneler 10 Nisan’da faaliyetlerini durdurmuştu.