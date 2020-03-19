2018'de İdlib'de ölen Rus pilotun hayatını kaybettiği yer bulundu

Şubat 2018'de İdlib'de cihatçılar tarafından düşürülen Su-25 tipi Rus uçağının pilotu Roman Filipov'un hayatını kaybettiği yerin bulunduğu belirtildi.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'ün haberine göre Filipov'un hayatını kaybettiği yer Rusya Devlet Televizyon Radyo Kurumu (VGTRK) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bürosu Şefi Yevgeniy Poddubnıy tarafından tespit edildi.

Haberde arama çalışmalarının arazinin engebeli yapısı nedeniyle zor geçtiği ifade edildi.

İdlib'de düşürülen Rus Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov, uçağın vurulması sonrası kendini paraşütle fırlatarak yere inmişti. Karada cihatçılarla çatışmaya giren Filipov, çevresi tamamen militanlar tarafında sarılınca bir el bombasıyla kendini havaya uçurmuştu.

Naaşı Türkiye'nin yardımıyla Rusya'ya ulaştırılan Filipov, 'Rusya kahramanı' unvanına layık görülmüştü.