Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan ülkeye giren herkese zorunlu karantina şartı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), ülkeye giren herkes için ev ortamında iki haftalık karantina şartı getirdi. Ev ortamında kalma imkanı olmayanlar ise hastanelere yönlendirilecek.

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova’nın imzaladığı kararnameyle Rusya’ya giriş yapan herkes için ev ortamında, buna imkanı olmayanlar içinse hastanelerde iki haftalık karantina şartı getirildi.

Rospotrebnadzor Başkanı’nın imzaladığı kararname, Rusya’nın resmi belgelerin yer aldığı sitesinde yayınlandı. Rusya’ya giriş yapan kişilerin tecridiyse, bölge yöneticileri tarafından sağlanacak.

Rospotrebnadzor ayrıca yurt dışından dönen Rusya vatandaşlarından, bölgeler bazında kurulan acil iletişim hatlarını arayarak kişisel bilgilerini ve yaptıkları seyahatle ilgili bilgileri iletmelerini talep ediyor.