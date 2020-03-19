Zaharova: Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib mutabakatı ABD'yi kızdırıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib mutabakatının ABD'yi kızdırdığını ve Washington'un Rusya karşıtı histeriyi körüklemek için her fırsatı kullanmaya çalıştığını ifade etti.