Rus hükümeti: Koronavirüs salgını, son 50 yılın en kötü krizlerinden biri

Rusya'da hükümet, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sağlık alanında son 50 yılın en kötü küresel krizlerinden biri olduğunu belirtti.

Rusya Bakanlar Kurulu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, “Mevcut durum, tüm topluma yönelik bir sorun. Maksimum koordinasyon gerektiriyor. Sadece kendi sağlığı değil, başkalarının sağlığı için sorumluluğun kabullenmesini gerektiriyor” ifadesine yer verildi.

Hükümetin son 2.5 aydaki çalışmalarının, durumu kontrol altında tutmaya izin verdiği ve hastalığın yayılmasına karşı mücadelede ek önlemler geliştirmeye zaman tanıdığı ifade edilen açıklamada, Rusya’nın bu tür tehditlere yanıt verecek önemli kaynakları olduğu vurgulandı.

Hükümetin öncelikli görevinin hastalığın yayılmasını yavaşlatmak, hasta sayısındaki ani artışı ülke içindeki kısıtlamalar yoluyla engellemek ve başta yaşlılar olmak üzere risk grubunu korumak olduğu kaydedildi.

Yurt dışındaki gelişmelere bağlı olarak Rusya içindeki kısıtlayıcı tedbirlerin güçlendirilebileceği uyarısında bulunan Hükümet, “Tüm kararlar sadece Rusya halkının sağlığını korumaya yöneliktir” dedi.