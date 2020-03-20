Rusya: Ukrayna, Kırım’a yönelik provokasyon hazırlığı yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Şu anda yeni provokasyon hazırlığı yapılıyor. 3 Mayıs’ta ‘Kırım’a yürüyüş’ adı altında gerçekleşecek. Kırım-Tatar Meclisi üyeleri olan organizatörleri, sözün tam anlamıyla güç kullanarak Rusya devlet sınırından yarımadaya girmeyi planlıyor” dedi.

Rus diplomat, Kiev’e bu planlardan vazgeçme ve ‘yürüyüşü’ engelleme çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) yetkililerin Kırım açıklamalarını da değerlendiren Zaharova, “AB, Kırım yarımadasıyla ilgili gerilimi körükleyerek Kırım halkına yönelik insanlık dışı vize ayrımcılığını uygulamaya devam ediyor. Bu uygulama, sadece insan hakları alanındaki temel uluslararası standartları değil, aynı zamanda AB’nin de bazı temel anlaşmalarını ihlal ediyor” ifadesini kullandı.