Rusya, 13 ülkeye koronavirüs testi gönderdi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) İran ve Kuzey Kore’nin de aralarında bulunduğu 13 ülkeye, 100 binden fazla koronavirüs testi gönderdiklerini duyurdu.

Rospotrebnadzor’un açıklamasına göre, Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği 100 binden fazla Kovid-19 testini 13 ülkeye gönderdi.

Testin gönderildiği ülkeler arasında, Avrasya Ekonomik Birliği ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri, İran, Moğolistan ve Kuzey Kore yer alıyor. Mısır, Sırbistan ve Venezüella’ya da test sevkiyatı yapılması bekleniyor.

Ermenistan, Belarus, Kırgızistan ve Özbekistan’ın ilk vakalarını Rus teçhizatla tespit ettiği belirtilen açıklamada, “Rospotrebnadzor, koronavirüs salgınının dünyada yayılmasını önlemek için yabancı partnerlerine materyal ve teknik destek sunmaya devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Rospotrebnadzor, koronavirüsün Rusya’ya taşınmasını önlemek amacıyla amacıyla sınırda 31.12.2019 tarihinden beri 4.7 milyon kişiyi muayene ettiğini de kaydetti.