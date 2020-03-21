Rusya: ABD siyasi hesaplar yerine uzlaşmaya odaklanmalı, İran’a yaptırımları kaldırmalı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve koronavirüs salgınını gerçekleştiği bir ortamda, ABD’nin siyasi hesaplar yerine uzlaşmaya odaklanması gerektiğini belirtti. Ryabkov, Washington’a salgının en çok hissedildiği ülkelerden olan İran’a yaptırımlara son verme çağrısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın aktardığına göre Ryabkov, Washington’dan gelen, Rusya’nın ‘enerji konusunu silah olarak kullandığı’ iddialarına yanıt verdi.

Ryabkov, “Bu iddiaları ilk kez duymuyoruz. Washington’daki partnerlerimizin gelecekte de bu iddia üzerinden spekülasyon yürüteceğine şüphemiz yok” dedi.

‘Düşman belirleme yöntemiyle dikta politikasını güçlendiriyor’

Ryabkov, enerji ve askeri-teknik işbirliğinde ‘bir düşman belirleme’ yöntemiyle ABD’nin, uzun zamandır, Rusya ile eşit faydaya dayalı ilişkiler kurmak isteyen ülkelere yönelik dikta politikasını güçlendirdiğini belirtti.

Ryabkov, “ABD, açıkça Kuzey Akımı-2 projesini baltalamaya çalışıyor. Şimdi de, başta koronavirüs salgını nedeniyle ulaşım sektöründe yaşanan şok etkisiyle bağlantılı aşırı fiyat dalgalanmaları ve enerji talebindeki keskin düşüşün ardından, enerji piyasasında güttüğümüz politika hakkında kinayelerde bulunuyorlar” dedi.

ABD’de son günlerde ayrı bir gerginliğin görüldüğünü belirten Ryabkov, “Bu anlaşılabilir bir şey. Ancak yine de bu dönemde faydasız siyasi hesaplar gütmek yerine uzlaşı ve etkileşim alanlarının artırılmasına odaklanılmalı” dedi.

‘İran’a yönelik yaptırımlara son verin’

Ryabkov, koronavirüs salgını doğrultusunda ABD’ye İran’a karşı insanlık dışı tek taraflı yaptırım uygulamalarına son verme çağrısı yaptı.

Ryabkov, “ABD’yi, koronavirüsün yayıldığı mecvut ortamda sağlık sektöründeki ivedi sorunları çözmekte ciddi bir maddi sıkıntı çeken İran’a yönelik insanlık dışı, tek taraflı yaptırım uygulamalarına son vermeye çağırdık ve çağırmaya devam ediyoruz” dedi.

“Washington, bir seferlik insani yardım yapmakla İran’ın, ABD’nin sert yaptırım politikası yüzünden, ilgili programları desteklemek için gerekli ihracat gelirlerinden mahrum olması arasındaki farkı pekala biliyor” diyen Ryabkov, şöyle devam etti:

“Yine de ABD’li yetkililer, bu tartışmasız gerçeği çarpıtmaktan geri durmuyor, kendi jeopolitik hedeflerini gütmeye devam ediyor.”