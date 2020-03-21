Putin, Lavrov'a doğum gününde 'Emek Kahramanı' nişanı verdi

Kremlin’in resmi internet sitesinde yayınlanan ilgili kararname metninde şu ifadeler yer aldı: “Devlete ve halka verdiği özel emekler için Rusya Federasyonu Emek Kahramanı Nişanı’nın Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Viktoroviç Lavrov’a takdim edilmesine.”

Ayrıca, SGM-Most şirketi Genel Müdürü Aleksandr Ostrovskiy de Kırım Köprüsü inşaatındaki emeklerinden dolayı Emek Kahramanı nişanına layık görüldü.

Kararname Lavrov’un doğum gününde imzalandı.

21 Mart 1950 yılında doğan Lavrov, bugün 70 yaşına girdi.