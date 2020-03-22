Rusya’dan Türkiye uçuşlarını sınırlandırma kararı

Rus sivil havacılık ajansı Rosaviatsiya, Kovid-19 pandemisi nedeniyle Türkiye’ye yapılan uçuşlarda sınırlandırma kararı aldı. İstanbul’a yapılan tarifeli seferler dışındaki uçuşlar yarından itibaren geçici olarak durdurulacak.

Rosaviatsiya, “23 Mart 00.00 itibarıyla sadece tarifeli Moskova-İstanbul seferleri yapılacak. Rusya vatandaşlarının (Türkiye’den) tahliyesinin tamamlanmasına dek, sadece Rusya vatandaşlarının taşınması koşuluyla charter uçuşlara da izin verilecek” açıklaması yaptı.

❗Россия с 23 марта вводит новые временные ограничения на полеты в Турцию (допустимы только рейсы в Стамбул), Японию (только в Токио), Вьетнам (только в Ханой) и Таиланд (Бангкок). 🔗https://t.co/hN9An2KTAd pic.twitter.com/dB2DGw761Y — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 22, 2020

Rosaviatsiya’nun bu açıklaması, Moskova-İstanbul arasında yapılan düzenli seferler dışındaki tüm uçuşların durdurulacağı anlamına geliyor.

Öte yandan açıklamada söz konusu sınırlandırmanın ne zamana dek süreceğine ilişkin bir ifade yer almış değil.

Rusya, Kovid-19 pandemisinden korunmak için alınan tedbirler kapsamında bugüne dek Yunanistan, İspanya, İsveç ve Almanya’nın birçok kentine uçuşları geçici olarak durdurma kararı almıştı.