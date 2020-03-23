Rusya: Türkiye, M4 karayolundaki ortak devriyeleri engelleyen radikal grupları etkisiz hale getirmeyi taahhüt etti

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Türk tarafı, güvenlik koridorunda M4 karayolunda ortak devriye gerçekleştiren konvoyların ilerleyişini engelleyen radikal grupları etkisiz hale getirmeye yönelik faaliyetleri en kısa sürede gerçekleştirmeyi taahhüt etti" dendi.

'M4'te ikinci devriye gerçekleştirildi'

Bu arada Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rusya ve Türkiye'nin M4 karayolunun Halep ve Lazkiye'yi birbirine bağlayan bölümünde ikinci kez devriye gezdiğini duyurdu.

"23 Mart 2020'de İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Rus-Türk mutabakatına uygun olarak, M4 karayolunun Halep ve Lazkiye'yi birbirine bağlayan bölümünde ikinci Rus-Türk ortak devriyesi gerçekleştirildi" diyen merkez, güvenlik önlemleri çerçevesinde devriyenin güzergahının kısaltıldığının altını çizdi.

Güzergahın Türkiye'nin kontrolü altında bulunmayan radikal grupların provokasyonları nedeniyle kısaltıldığına dikkat çeken merkez, teröristlerin provokasyonları gerçekleştirmek için çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını kaydetti. Merkez, söz konusu grupların etkisiz hale getirilmesi ve M4'teki ortak devriyelerin güvenliğinin sağlanması için Türkiye'ye süre verildiğini ekledi.

15 Mart'ta Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla birinci Türk-Rus ortak kara devriyesinin icra edildiğini duyurmuştu.

Teröristlerin, Rus-Türk ortak devriyesini bozmak amacıyla M4 karayolu üzerindeki bir köprüyü havaya uçurduğu belirtilmişti.