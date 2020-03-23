Rusya, Çin'den 25 milyon maske aldı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre maskeleri taşıyan kargo uçağı Moskova Bölgesi'ndeki Çkalovsk askeri üssüne indi.

Bu arada Rusya Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre maskeler bölgelere, yaşlılara ürün tedarik hizmeti sunan gönüllü hareketlere ve İçişleri Bakanlığı ile Federal Gümrük İdaresi de dahil olmak üzere bir dizi federal kuruma gönderilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü Çinli mevkidaşı Şi Cinping'le yaptığı telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadeleyi konuşmuş ve işbirliğini artırma kararı almıştı.