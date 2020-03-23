Peskov: Putin ve Erdoğan'ın mutabakatı sonrası Suriye'de askeri faaliyet yürütülmüyor

Peskov'a bugünkü basın toplantısında koronavirüs pandemisi nedeniyle olimpiyat oyunları sırasında olduğu gibi Suriye'dekiler de dahil askeri faaliyetlerin askıya alınıp alınmayacağı soruldu.

Peskov, "Şu anda Suriye'de askeri faaliyet yürütülmüyor. Putin ve Erdoğan arasındaki mutabakatın ardından İdlib'deki durumun istikrar kazandığını biliyorsunuz. Dahası, İdlib'deki malum karayollarında ortak devriyeler gerçekleştiriliyor. Genel itibarıyla şu anda Suriye'de askeri faaliyet yürütülmüyor. Olimpiyatlar sırasında olduğu gibi pandemi nedeniyle askeri faaliyetlerin durdurulmasının gerekliliğine ilişkin konu BM ve benzeri kurumların konusudur" yanıtını verdi.

Putin ve Erdoğan, 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelmiş ve zirve sonucunda İdlib'de askeri faaliyetlerin askıya alınmasını öngören bir ek protokol imzalanmıştı.