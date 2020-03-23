Rus askeri uzmanlar, koronavirüsle mücadeleye yardım için İtalya'da

Rusya, koronavirüsle mücadelede yardım sunmak için İtalya'ya yaklaşık 100 askeri uzman ve ekipman gönderdi.

Moskova'daki Çkalovskiy hava üssünden kalkan Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Il-76 tipi 9 uçak, başkent Roma'ya 30 kilometre mesafedeki Pratica di Mare askeri üssüne indi.

Yaklaşık 100 Rus askeri virolog ve doktoru taşıyan Rus uçakları, koronavirüsle mücadelede İtalyanlara destek için tanı ekipmanı ve dezenfeksiyon araçları da ulaştırdı.

Rusya'nın söz konusu yardımları, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İtalyan Başbakan Giuseppe Conte'yle dün yaptığı telefon görüşmesini izliyor.