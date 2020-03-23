Rusya Büyükelçisi Yerhov'dan Türkiye'deki Ruslara ülkelerine dönme çağrısı

Sputnik'e konuşan Büyükelçi Yerhov, Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya'nın bugünden itibaren Türkiye ile uçuları sınırlandırıp yalnızca İstanbul'la olan uçuşları sürdürme kararı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Yerhov, "Rosaviatsiya’nın kararı net olarak anlaşılmalı. Bu karar, Türkiye’de geçici olarak bulunan tüm turistler ve Rusya vatandaşlarının derhal mevcut tüm olanakları kullanarak yurda dönmeleri için çok ciddi bir uyarı. Çok geç olmadan oradan ayrılmalılar, zira imkânlar azalıyor” ifadelerini kullandı.

'Mahsur kalma riskini alıyorlar'

Yerhov, turistlerin derhal Türkiye’den ayrılmamaları halinde, dünyanın birçok yerindeki çok sayıda Rus turist gibi, belki de ellerinde maddi olanak olmadan mahsur kalma riskini aldıklarını belirtti.

Bu nedenle çağrıların ciddiye alınması gerektiğini kaydeden Yerhov, "Aeroflot, İstanbul’a her gün 3 düzenli sefer düzenliyor. Türk Hava Yolları, Moskova uçuşlarını durdurmayacağını duyurdu, onları takip edin. Türkiye’ye turla gitmeyenlere de seferler hala varken bunlardan yararlanmalarını özellikle tavsiye ediyorum” dedi.

'Diplomatik temsilcilikler destek vermeye hazır'

Yerhov, Türkiye’nin güneyinde tur acenteleri aracılığıyla tatil yapan turistlerin de charter seferleri ile geri getirileceğini kaydetti.

Yerhov, "Onlar için tavsiyem bilet aldılarsa, ilgili havayoluna, almadılarsa tur acentelerine başvurmaları. Diğer bir seçenek de charter uçuşarı için bilet almaları” dedi.

Yerhov, Türkiye’de bulunan diplomatik temsilcilerin de destek vermeye hazır oluğunu, telefonların çalıştığını ve diplomatların nöbetleşe görev yapacağını ifade etti.