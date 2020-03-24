Rusya’da okul saldırısı önlendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin doğusundaki Sahalin bölgesinde bir eğitim kurumuna saldırı planlayan iki üniversite öğrencisinin gözaltına alındığını belirtti.

Biri 2002, diğeri 2003 doğumlu olan şüpheliler, “terör faaliyetini gerçekleştirme yönündeki aleni çağrılar” maddesinden yürütülen soruşturma kapsamında yakalandı. Gençler, internet üzerinden terör, katliam ve intihar propagandasını yapmakla suçlanıyor.

Üniversite öğrencilerinin evlerinde yapılan arama sırasında, silah, mühimmat, el bombası üretiminde kullanılan malzemeler, iletişim araçları ve bir eğitim kurumuna yapılması planlanan silahlı saldırıyla ilgili bilgi içeren şahsi günlüklerin tespit edildi bildirildi.

FSB, operasyonunun görüntülerini yayınladı. Videoda, gözaltına alınan gençlerin yanı sıra, el yapımı bombanın parçaları ve av tüfeği gösterildi.