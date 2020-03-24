Rusya'da Kırım Tatar Meclisi lideri Çubarov'a karşı soruşturma başlatıldı

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Çubarov'un, Kırım Özerk Cumhuriyeti Yüksek Konseyi binası önündeki toplumsal kargaşanın organizasyonuna doğrudan katıldığına dair deliller elde edildi" ifadeleri yer aldı.

62 yaşındaki Çubarov, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 212 maddesinin 1. bölümü uyarınca 'şiddetin eşlik ettiği toplumsal kargaşayı organize etmek' ile suçlanıyor.

Kırımlı müstantikler, Çubarov’un 25 Şubat 2014 tarihinde Kırım Özerk Cumhuriyeti Yüksek Konseyi’nin toplantısını bozmak amacıyla, yardımcısı Ahtem Çiğgöz’e parlamento binası önünde toplumsal kargaşa organize etme ve 'kargaşaya katılan Meclis yandaşlarını şahsen yönetme' talimatını verdiğini tespit etti.

Örgüt yandaşlarının, Çubarov’un talimatını yerine getirme amacıyla şiddet kullanarak parlamento binası önünde toplanan vatandaşlar ile Rus Birliği siyasi partisi üyesi ve taraftarlarına saldırdığı ifade edildi. Çıkan arbedede 80 kişinin yaralandığı, aralarında 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.