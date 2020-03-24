Aeroflot Türkiye, Vietnam, Tayland, BAE ve Küba’ya uçuşları 30 Nisan’a kadar sınırlandırdı

Rus havayolu şirketi Aeroflot, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye, Vietnam, Tayland, BAE ve Küba’ya olan tarifeli uçuşları 30 Nisan’a kadar sınırlandırdığını açıkladı.

Aeroflot 28 Mart’an itibaren Antalya (Türkiye), 29 Mart’an itibaren Dubai (BAE), Phuket (Tayland) ve Havana’ya (Küba), 31 Mart’tan itibaren Hanoı (Vietnam) ve 1 Nisan’dan itibaren Ho Chi Min’e (Vietnam) olan seferleri durdurma kararı aldı.

Aeroflot’tan yapılan açıklamada ayrıca, 30 Nisan'a kadar New York (ABD), Male (Maldivler) ve Bangkok (Tayland) uçuşlarının sıklığının azaltılacağı belirtildi.

Aeroflot daha önce Brüksel (Belçika), Londra (İngiltere), Berlin (Almanya), Dublin (İrlanda), Madrid (İspanya), Roma (İtalya), Amsterdam (Hollanda), Cenevre (İsviçre) ve Paris (Fransa) seferlerini durdurmuştu.