Rusya, koronavirüs riski taşıyan kişileri cep telefonlarıyla takip edecek

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, beş gün içinde cep telefonlarındaki lokasyon verileri yardımıyla koronavirüs taşıyan kişilerle temasa giren kişileri izlemek için bir sistem geliştirilmesi talimatı verdi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililerden beş gün içinde cep telefonlarındaki lokasyon verilerinin kullanılacağı bir sistem geliştirilmelerini istedi.

Sistem yardımıyla virüs taşıyan kişilerle temas kurduğu tespit edilen kişilere bu konuda bilgi gönderilecek. Aynı bilgi, salgınla mücadele için kurulan yerel merkezlere de aktarılacak.

Kremlin, söz konusu tedbirin yasal ve virüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında olduğunu belirtti.

İletişim Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bu sayede bireysel izolasyona girmeleri konusunda gönderilecek mesajlarla, vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanacak.

'Ya evde kalın ya da kır evlerinde'

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 65 yaşın üzerindeki ve kronik rahatsızlıkları olan kişilere evde kalma çağrısı yaptı.

Rusya’daki karantina tedbirleri giderek sıkılaştırılırken sağlık sistemi daha fazla vakaya hazırlanıyor. Sobyanin, yaşlı ve risk grubundaki diğer kişilerin 14 Nisan’a kadar kesinlikle gerekli olması halinde yalnızca eczane ve marketlere gitmesini söyledi.

Sobyanin, yaşlılara ayrıca kenti terk edip birçok Rusya vatandaşının sahip olduğu, kırsal bölgelerdeki evlerine gitme tavsiyesi verdi.

Kentteki 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilere 4 bin ruble (49 dolar) verilecek.

Kentte telefon operatörlerinden bakiyeleri biten yaşlıların telefon bağlantıları veya internet erişimlerini kesmemeleri istendi ve faturaların geç ödenmesiyle ilgili cezalar geçici olarak durduruldu.

Moskova ayrıca koronavirüs test sistemini de değiştirdi. Başkentteki laboratuvarda yapılan testlerde edinilen pozitif sonuçlar artık ikinci bir doğrulama için Sibirya’daki bir laboratuvara gönderilmeyecek.

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Gıda ve sağlık sistemi hazırlanıyor

Rusya ayrıca vakaların artması ihtimaline karşın gıda stokunu ve sağlık sistemini hazırlıyor.

Hükümet, Tarım Bakanlığı ve diğer yetkililerden temel gıda, herhangi bir ürün veya ilacın ihracatının kısıtlanmasının gerekli olup olmadığına ilişkin teklif hazırlamasını istedi.

Çalışma ve adalet bakanlıklarına da bireysel izolasyon gibi koronavirüs kaynaklı sebeplerden çalışanların işten çıkarılmasını önlemek için plan geliştirme talimatı verildi.

Mişustin: Durum genel anlamda kontrolümüz altında

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, “Genel anlamda koronavirüsle ilgili durumu kontrol altına aldığımızı düşünüyorum, ancak daha zor bir duruma hazır olmak da gerekiyor” dedi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan Reuters’a yapılan açıklamaya göre, zorunlu olmayan yurt dışı seyahatleri askıya alındı, bakanlık çalışanlarından da yurt içinde kalmaları istendi.

Reuters’ın ulaştığı bir belgeden ise Rusya İçişleri Bakanlığı’nın da benzer bir talimatta bulunduğu öğrenildi.

Zenginlere 'Katkıda bulunun' çağrısı

Rusya vatandaşları da ülkenin zenginlerine konuyla ilgili katkıda bulunmaları çağrısı yaptı. Madencilik devi Norilsk Nickel’in ortaklarından Rus iş adamı Vladimir Potanin, sahip olduğu hayır kurumunun koronavirüsten etkilenen kâr amacı gütmeyen ve kültürel kuruluşlara 1 milyar ruble bağışlayacağını duyurdu.

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 495'e yükseldi

Rusya Covid-19'la Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saat içinde 57 yeni vaka tespit edildi.

Rusya'nın 14 bölgesinde yapılan testler sonucunda 28 vaka Moskova'da, 5'i St. Petersburg'da, 4'er vaka Voronej ve Sverdlovsk bölgelerinde, 3'ü Başkurdistan'da, 2'şer vaka Orlov, Leningrad, Primorsk bölgelerinde, 1'er vaka ise Kalujsk, Samara, Volgograd bölgeleri ile Çeçenistan ve Tataristan Cumhuriyetlerinde saptandı.

Koronavirüs tanısı koyulan 57 hastanın da son iki hafta içinde yurt dışından döndüğü ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Son vakalarla birlikte Rusya'daki toplam vaka sayısı 495'e yükseldi. Bu, birçok Avrupa ülkesinde bulunan vaka sayısından daha az. Şimdiye dek 22 hasta iyileşirken 93 bin kişi doktor gözetimi altında tutuluyor.

Rusya’da virüsün yayılmasını önlemek için geçici olarak yabancıların ülkeye girişini yasaklandı.