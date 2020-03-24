Rusya: İdlib’deki devriye sırasında 2 Türk askeri yaralandı

Türkiye’nin kontrolünde olmayan militan grupların İdlib bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırma yönündeki çabalarına devam ettiğini söyleyen Juravlyov, Nusra’nın yerleşim yerlerine yönelik 7 saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib bölgesinde teröristlerin yola döşediği mayının patlaması sonucu, bölgede devriye görevi yapan Türk askerlerden ikisinin yaralandığını belirtti.
Türkiye’nin kontrolünde olmayan militan grupların İdlib bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırma yönündeki çabalarına devam ettiğini söyleyen Juravlyov, Nusra’nın yerleşim yerlerine yönelik 7 saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)