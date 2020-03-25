Moskova'da hafif koronavirüs belirtileri olanlar evlerinde tedavi edilecek

Moskova Belediye Başkanlığı Sağlık Departmanı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, hafif semptomlar gösteren koronavirüs hastalarına kendilerini evlerinde izole etmeleri emredildiği ifade edildi.

Açıklamada, hastalığın şiddetlenmesi durumunda doktor çağırılması gerektiği belitildi.

Açıklamaya göre, 65 yaş üstü kişiler, hamile kadınlar, kronik kalp yetmezliği hastaları, şeker hastaları, bronşiyal astım hastaları ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan kişiler mutlaka hastaneye yatırılacak.

Bununla birlikte evde tedavi olacak kişilerin "lopinavir" ve "ritonavir" adlı ilaçları kullanmaları, bol bol sıvı tüketmeleri, ateş yükselince de ateş düşürücü ilaçlar kullanmaları istenildi.