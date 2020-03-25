Komunarka'daki hasta Putin'in ziyaretini anlattı

Rus medyasına konuşan Garkavi, ülke liderini görünce çok şaşırdığını itiraf etti. Hasta, misafirleri olduğunu, Putin odalarına girmeden 2 dakika önce öğrendiklerini söyledi.

Garkavi, "Onlar girdi, Denis Nikolayeviç (Protsenko, Başhekim), Vladimir Vladimiroviç (Putin) ve galiba iki kişi daha" dedi.

Devlet Başkanı’nın korumasız olduğunu belirten hasta, "Selamlaştılar, bana el uzatmadılar. Sohbet 10-15 saniye sürdü. Vladimir Vladimiroviç, bana kendimi nasıl hissettiğimi, işlerin nasıl gittiğini, hastaneye ne zaman kaldırıldığımı sordu" ifadelerini kullandı.

Rus lider ayrıca hastanede her şeyin yolunda olup olmadığını sorduğunu anlatan Garkavi, Putin’in koruyucu kostümüne dikkat çekerek, "Buradaki herkes gibi donatıldı, sadece tulumunun rengi farklıydı, sarıydı" diyerek ülke lideri üzerinde gereken tüm koruma araçlarının bulunduğu, bu yüzden hastanede tamamen güvende olduğunu kaydetti.

Geçen perşembe gününden itibaren hastanede bulunduğunu bildiren Garkavi, iki test yapıldığını, her iki testin negatif sonuç verdiğini anlattı. Üçüncü testin, hastanede bulunuşunun 10'uncu gününde yapılacağını belirten Garkavi, kendini iyi hissettiğini vurguladı.