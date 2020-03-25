Moskova, İran’a tarım ürünü tedarikinin artırılmasına yardım edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin yaptırım baskısı altındaki İran'a tarım ürünü tedakinin artırılmasına yardımcı olunacağı belirtildi.
Bakanlık, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Rus tarafı, yasadışı tek taraflı ABD yaptırımlarının baskısı altında olan dost komşumuzla, tarım ürünü tedarikinin artırılmasının teşvik edilmesi de dahil olmak üzere, Rusya-İran ticaret ve ekonomik ilişkileri ile yatırım projelerinin kapsamlı gelişimini sürdürme niyetini yineledi."
Görüşme sırasında Rusya’nın daha önce İran’a insani yardım gönderdiğine de dikkat çekildi.
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