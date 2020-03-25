Peskov: Putin koronavirüs konusunda ulusa seslenecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki saatlerde koronavirüs salgınıyla ilgili durum hakkında ulusa sesleneceğini ifade etti.

Peskov, "Devlet Başkanı'nın programında değişiklikler yapıldı. St. Petersburg uçuşunu iptal etti ve Moskova'da kaldı. Şu anda ulusa sesleniş metni üzerinde çalışıyor ve birkaç saat içinde konuşma yapacak" dedi.

Putin'in dün koronavirüs salgınıyla ilgili iki toplantı yaptığını anımsatan Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci toplantı, Kommunarka'daki hastane ziyaretinden önce yapılan, doğrudan epidemiyolojik durum ile ilgili toplantıydı. İkinci toplantı, hükümet yetkilileri, Merkez Bankası yönetimi ve Devlet Başkanlığı İdaresi yöneticileriyle yapılan, koronavirüs salgını nedeniyle oluşan zor küresel ekonomik durum bağlamında halkın ve ekonominin desteklenmesi konusunda yapılan toplantıydı. Ulusa sesleniş ihtiyacı, bu toplantılardan sonra ortaya çıktı."