Antonov: ABD basını Rusya'daki koronavirüsle mücadele çalışmaları hakkında yalan haberler yayınlıyor

Elçiliğin Facebook hesabından açıklamalarda bulunan Antonov, "ABD basınında yer alan, Rusya hükümetinin yeni tip koronavirüsle mücadele konusunda etkisiz olduğuna dair yalan haberler rahatsızlık verici. Bu haberlerde, Rus yetkililerin bağlamından koparılmış sözlerini esas alan sözde uzmanlara saçma atıflar yapılıyor" dedi.
Antonov, bu tür yayınlarla ABD halkının dikkatini ülkedeki koronavirüsle mücadele konusundaki ağır durumdan diğer ülkelerdeki durumlara çekme amacı güdüldüğünü vurguladı.
Rus elçi, gerekli görülmesi halinde Moskova'nın Washington'a koronavirüsle mücadele konusunda yardım etmeye hazır olacağını ekledi.
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