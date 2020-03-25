Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği: Türkiye’den dönen Rus turistler karantinaya alınmayacak, ancak evde kalmaları gerekli

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada Türkiye’den gelen Rus turistlerin koronavirüs nedeniyle iki hafta doktor gözetiminde, karantinada tutulmayacağını, ancak turistlerin bu süre içinde evde kalmaları gerektiği belirtildi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin açıklamasına göre, Türkiye’den dönen Rus turistler için şimdilik karantina uygulanması öngörülmüyor.

Turistler, iki hafta süreyle doktor gözetiminde tutulacakları noktalara yerleştirilmeyecek. Ancak turistlerin 18 Mart’tan beri yurt dışından dönenler için geçerli olan 14 gün evde kalma usulüne uymaları gerekecek.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye’deki Rus turistlere geri dönmeleri çağrısında bulunmuştu.

Rusya’da şimdiye karar görülen koronavirüs vaka sayısı 658’e ulaşmıştı.