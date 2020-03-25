Beşinci nesil Su-57 avcı uçaklarının görüntüleri yayınlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, beşinci nesil Su-57 avcı uçaklarının görüntülerini yayınladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri pilotlarının maksimum irtifa, yük ve hız modları da dahil olmak üzere, yeni savaş uçaklarına tüm uçuş modlarında tamamen hakim olduklarını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nca yayınlanan görüntülerde tek ve grup halinde akrobasi uçuşları sergileyen pilotların çok düşük irtifalarda gerçekleştirdikleri uçuşların yanı sıra, uçaklardaki silahları ateşledikleri görülüyor. Son aşamada yakın hava muharebe unsurları uygulanıyor.

Her türlü hava, kara ve deniz hedeflerini yok etmek için tasarlanan beşinci nesil Su-57 avcı uçakları, ilk kez 2010’da havalanmıştı.

Su-57 avcı uçakları yüksek manevra kabiliyetinin süpersonik uçuş gerçekleştirme yeteneği ile kombinasyonunun yanı sıra, modern kabin ekipman kompleksi ve düşük görünürlük özelliğiyle rakiplerine üstünlük sağlıyor.

Armiya-2019 forumunda, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne 76 adet Su-57 avcı uçağının tedarik edilmesi için sözleşme imzalandı. Testleri devam eden beşinci nesil Su-57’nin sistemlerinin işleyişi ve ikinci kademe motorunun çalışma modları kontrol ediliyor.