NI: T-95, Sovyet ordusunun elinde NATO için kabusa dönüşebilirdi

The National Interest'te yer alan Caleb Larson imzalı yazıda, T-95 tankı, “Çok hareketli, çok iyi zırhlanmış, çok iyi ateş gücüne sahip” ifadesiyle tarif ediliyor. Larson’a göre, 152 mm topla donatılan bu tank, Alman Rheinmetall şirketinin 120 mm toplarıyla donatılan her bir Batılı muadiline üstünlük kurabilirdi.

Yazıda şunlar belirtildi:

"T-95, 152 mm ana silah sayesinde, büyük menzile sahip olabilirdi ve bununla birlikte potansiyel olarak geleneksel topçu mermilerini kullanabilirdi.

Bu tankın, halihazırda T-14 Armata’da kullanılan dizel motorunun ilk versiyonu ile donatılması öngörülüyordu.

Zırhla ilgili somut bilgiler spekülatif olsa da T-95 muhtemelen patlayıcı reaktif zırh (ERA) ve aktif koruma sistemi ile donatılırdı.

Şimdiye kadar sadece birkaç prototip oluşturulmuş olsa da yüksek çıkış gücüne sahip motor ve daha büyük yükseklik açılarına sahip kule gibi tasarım özelliklerinden bazıları eninde sonunda Rusya’nın yeni nesil ana muharebe tankı T-14 Armata’nın tasarımına dahil edildi.

T-95 seri üretime girseydi korkunç bir düşman olurdu."