Rusya Savunma Bakanı Şoygu Batı yanlısı muhalefetin askeri tesislere nasıl ‘sızdığını’ açıkladı

Batı ülkelerinin düzenli olarak Moskova'ya karşı ABD seçimlerine müdahale, hacker saldırıları ve askeri kayıpların gizlenmesi gibi suçlamalar ileri sürdüğünü belirten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde, düzenli olarak dışarıda eğitim görmüş Batı yanlısı muhalefet grubu tarafından bunlar hemen alınıyor. Basın yasalarının arkasına saklanan aktivistleri, askeri tesislere sızmaya çalışarak, akraba ve tanıkların peşine düşüyorlar. Yaralılarımızın olduğu hastanelere, mezarlıklara, anma törenlerine, kaybettiğimiz askerlerimizin ailelerine ulaşmaya çalışıyorlar. Kapalı tesislerimizin giriş ve çıkışlarını çekip internette yayınlıyorlar. Batı ülkelerinde olsa, nasıl bir cezai sorumlulukla karşılaşacaklarını tahmin edersiniz.”

Senatörlere bu alandaki mevzuatı düzenleme çağrısında bulunan Şoygu, Rus ordusuna karşı siber saldırıların sayısındaki artışa dikkat çekti:

“Bilgi alanı bugün başka bir savaş faaliyetleri tiyatrosu haline geldi. Son üç yılda, silahlı kuvvetlerin enformasyon altyapısına ülke dışından 25 binden fazla yüksek teknolojili bilgisayar saldırısı yapıldı. Aynı zamanda bu saldırıların sayısında her yıl yüzde 12 gibi bir artış gözleniyor. Biz bu savaşa hazırız. Elbette, onların ülke içindeki yardımcılarının (hackerler) daha az olmasını isterdim.”

Şoygu, silahlı kuvvetler yönetim sisteminin yüksek dayanıklılığını sağlayan bilgi kaynaklarının güvenli bir şekilde korunduğunu da sözlerine ekledi.