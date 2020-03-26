Rusya diğer ülkelerle uçuşları tamamen durduruyor

Rusya Bakanlar Kurulu, Rus sivil havacılık ajansı Rosaviatsiya’ya yarından itibaren diğer ülkelerle olan düzenli uçuşlarla ve charter seferlerinin 27 Mart'tan itibaren tamamen durdurulması talimatı verdi. Uçuşlar yalnızca Rusya’ya getirilecek vatandaşlar için yapılacak.