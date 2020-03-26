Rusya'da 500'den fazla kişi hakkında karantina ihlali nedeniyle soruşturma başlatıldı

Rusya İçişleri Bakanlığı, yeni tür koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan karantina rejimini ihlal eden 500’den fazla kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Rusya'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina rejimini ihlal eden 500'den fazla kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, alınan önlemlerin sıkı bir şekilde denetlendiğini belirterek şunlar söyledi:

"İçişleri Bakanlığı'na bağlı kolluk kuvvetleri ve Rospotrebnadzor (Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu) temsilcileri, karantina önlemleri ve vatandaşların, özellikle de yurt dışından gelenlerin kendilerini izole etme rejimine uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Bunun için her gün yaklaşık on bin polis memuru görev yapıyor."

Epidemiyolojik durumu olumsuz olan ülkelerden gelenler ve havalanlarındaki durum hakkında 24 saat bilgi toplandığını kaydeden Volk, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Gerektiğinde, bakanlığımız Moskova havaalanlarından transit geçiş yapan yabancı yolcu gruplarının taşınması için konsolosluk birimlerine yardımcı oluyor. Sadece son 24 saat içinde Kazakistan, Tacikistan ve Belarus vatandaşlarından oluşan 5 gruba eşlik edildi."

Rusya hükümeti, daha önce Covid-19 salgını nedeniyle uygulamaya sokulan kuralları ihlal eden özel ve tüzel kişiler hakkında işlem yapılacağını duyurmuştu.