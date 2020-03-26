Rusya: Suriye’de Türk askerlerle ortak devriye gerçekleşti

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplatışında, “Kamışlı – Şeyrek – Cevhariye – Şeyrek – Kamışlı güzergahında yeni Rus-Türk ortak devriyesi gerçekleşti” dedi.

Ayrıca Halep ve Haseke’de de Rus askeri polis tarafından devriye gerçekleştirildiğini anlatan Juravlyov, Türkiye kontrolündeki silahlı oluşumların ateşkese uymaya devam ettiğini belirterek, “Bununla birlikte Nusra terör örgütü mevzilerinden İdlib bölgesinin Ed-Duayr ve Halep bölgesinin Urum es-Sugra köylerine iki kez ateş açıldı” ifadesini kullandı.