Putin’den hükümete olağanüstü hallerde ilaç fiyatlarını sınırlandırma yetkisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün imzaladığı karar metnine göre hükümet, ‘hayati öneme sahip ürünler’ listesinde yer almayan ilaç ve tıbbi malzemelerin mümkün olan en yüksek perakende satış fiyatlarını ve ayrıca üreticilerin el mümkün olan en yüksek değiştirme fiyatlarını belirleyebilecek.

Hükümet, ülkenin birkaç bölgesinde birden ilaç fiyatlarının 30 günlük dönem içinde yüzde 30’dan fazla artış göstermesi durumunda da bu yetkiye başvurabilecek.

Hükümetin belirlediği fiyat en fazla 90 gün geçerli olacak.

Yeni uygulamanın, ilaç ve tıbbi malzemeleri küçük partiler şeklinde satan perakendecilerin fazla yüksek fiyat koymasını önleyeceği tahmin ediliyor.