Peskov: Kremlin'de bir kişide koronavirüs tespit edildi, bu kişinin Putin'le teması olmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı İdaresi'nde bir çalışanda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini ve bu kişinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'le temasının olmadığını belirtti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dmitriy Peskov, "Devlet Başkanlığı İdaresi'nde bir koronavirüs vakası olduğunu biliyorum. Bir vakayı doğrulayabilirim ancak ikinci vakayla ilgili bilgim yok" dedi.

Hasta çalışanın Vladimir Putin'le teması olmadığının altını çizen Peskov, "Devlet Başkanı'nın katıldığı tüm etkinliklerin katılımcılarına etkinliklerden önce test yapılmasını öngören önlemlerin doğruluğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Devlet Başkanlığı İdaresi'nde virüsün daha fazla yayılmaması için gerekli tüm sıhhi ve epidemiyolojik önlemler alınıyor" ifadelerini kullandı.

'Putin çalışmayı bırakamıyor'

'Ücretli tatilin uzatılması hakkında konuşmak için erken'

Vladimir Putin'in çalışmayı bırakamadığını ve çalışmaya devam ettiğini kaydeden Peskov, Rus liderin koronavirüsten korunmak için gereken önlemleri aldığını aktardı.

Peskov'a, Putin'in 28 Mart-5 Nisan tarihlerinde ilan ettiği 'ücretli tatilin' süresinin uzatılıp uzatılmayacağı da soruldu.

Peskov, "Henüz ücretli tatil başlamadı. Bugün cuma, iş günü. Önce bir tatil başlasın, sonra hastalığın yayılma dinamiğine hep birlikte bakarız. Tüm kararlar, fiili duruma dayanılarak alınmalı. Bunu konuşmak için henüz erken" yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi'ndeki yetkililerin testleri geçen hafta yapılmaya başlanmıştı. Parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'ndeki senatörlerin testleri devam ederken, şimdiye dek pozitif sonuç çıkmadı. Parlamentonun alt kanadındaki vekillerin testleri ise pazartesi günü yapılmaya başlanacak.

Rusya'da son açıklanana verilere göre, bugün itibarıyla toplam vaka sayısı 1036. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise üç.