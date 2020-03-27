İtalya'nın Bergamo kentine giden Rus askeri doktorlar, koronavirüsle mücadele çalışmalarına başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bergamo kırsalında İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait hava üssünde polimeraz zincir reaksiyonu ve genotipleme laboratuvarı, dezenfeksiyon amaçlı özel ekipman noktaları kuruldu" dendi.
Açıklamaya göre Rus askeri doktorlar, İtalya'da koronavirüsle mücadeleye başlamadan önce yaşlı hastaların tedavi edildiği sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu.
Koruyucu ekipmanla donatılan Rus askeri doktorlar, İtalyan meslektaşlarıyla birlikte kentteki hastaneyi denetleyerek virüsün yayılmasının önlenmesi ve dezenfeksiyon çalışmalarının yürütülebilmesi için alınması gereken acil önlemleri bildirdi.
İtalya hükümetinin talebi üzerine geçtiğimiz günlerde başkent Roma'ya giden Rus askeri uzmanlar, İtalyan-Rus Koronavirüsle Mücadele Merkezi kurmak üzere Lombardiya bölgesinin Bergamo şehrine gitmişti.
#Footage The Russian military have prepared medical, personal protective and other equipment for the oncoming work in #Bergamo. They've also investigated the area of future tasks #RussiaItaly #MilitaryDoctors #CBRDefence #COVID19 #FightingCoronavirus @rusembitaly pic.twitter.com/z4FgJx4WVp— Минобороны России (@mod_russia) March 27, 2020
22 araçtan oluşan Rus konvoyu, Bergamo'ya İtalya'nın başkenti Roma'ya 30 kilometre mesafedeki Pratica di Mare hava üssünden çıkıp yaklaşık 600 kilometre yol kat ederek ulaşmıştı.
Bergamo'ya giden konvoyda mobil analiz ve tanı kompleksi, dezenfektan madde rezervine sahip yüksek verimli mobil dezenfeksiyon araçları, koronavirüse yakalanan ağır hastalara yönelik özel ekipman yer alıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)