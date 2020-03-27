Rusya ile Türkiye, Haseke'de ortak devriye gerçekleştirdi

İvanov, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte devriye görevi icra ettik. Rus askeri polisi birlikleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri, gerilimin artmaması, bölgedeki yasa dışı silahlı grupların tespit edilmesi ve bölgede barışın sağlanması için 10 kilometrelik alanda devriye gerçekleştiriyor" dedi.

Yerel sakinlerin devriye birliklerini olumlu karşıladığını ve el salladığını anlatan İvanov, devriyenin 4 saat sürdüğünü ekledi.

Rus-Türk ortak devriye konvoyunda Tigr ve Kirpi araçları dahil iki taraftan da zırhlı araç yer aldı. Rus Mi-8 ve Mi-35 helikopterleri de devriye konvoyuna havada refakat etti.

Devriye faaliyetinden sonra açıklamalarda bulunan helikopter pilotu Pavel Andreyev, "Ana görevimiz, havadan koruma sağlamak ve konvoyumuzun ilerlediği güzergahta görülebilecek yasa dışı grupları tespit etmek. Bu tür grupların tespiti halindeyse, konvoyun tahliyesini ve korunmasını sağlamak. Görevi herhangi bir sorun yaşamadan tamamladık. Fark edilmemek için mümkün olduğunca alçak irtifada uçuş gerçekleştirdik, yerleşim birimlerindeyse insanların bir araya toplanmaması için biraz daha yüksek irtifada ilerledik" ifadelerini kullandı.