Rusya: İran'da koronavirüsün yol açtığı ağır durum büyük ölçüde yapay

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran’da koronavirüsün yol açtığı ağır durumun, ABD’nin bu ülkeye yönelik uyguladığı tek taraflı yaptırımların sonucu olduğunu belirtti.

Zaharova, bugünkü basın toplantısında, "Bu sorun büyük ölçüde yapay, zira İran’a benzeri görülmemiş ekonomik ve politik baskı uygulanıyor. Sadece edep ve etik kurallarının değil yasal alanın dışına çıkan sonsuz açıklamalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

ABD’yi, pandemi ile mücadeleye engel olan insanlık dışı yaptırımları derhal kaldırma çağrısında bulunan Zaharova, daha önce Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un da ABD’ye, sağlık alanındaki acil sorunları çözmek için fon yetersizliği yaşayan İran’a tek tarafları yaptırımlardan vazgeçme çağrısında bulunduğunu hatırlattı.