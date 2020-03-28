Rusya’dan Türkiye’ye ‘İdlib’deki radikallere karşı mücadeleyi sürdürme’ çağrısı

Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Türk partnerlerin, ılımlıları aşırılıkçılardan ayırma ve sonuncuları etkisiz hale getirme çabalarına devam edeceğini umuyoruz” dedi.

Aynı zamanda terör örgütlerinin isim değiştirerek faaliyetlerine devam etmesinin gerçeği değiştirmeyeceğinin altını çizen Zaharova, “Kendilerini nasıl adlandırırlarsa adlandırsınlar, söz konusu uluslararası toplum tarafından terörist olarak tanınan örgütler olduğu konusunda yanılsama olmamalı” diye ekledi.

Daha önce Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye’nin İdlib bölgesindeki radikal grupları etkisiz hale getirme sözünü verdiğini bildirmişti.