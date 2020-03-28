Rusya Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs doğum veya kürtaj sırasında ölüm riskini artırıyor

Rusya Sağlık Bakanlığı, doğum veya kürtaj sırasında kadınlarda koronavirüs enfeksiyonu varlığının ölüm riskini artırdığını bildirdi.

Rusya Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunun önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için yayınlanan geçici metodolojik tavsiye belgesinde, doğum veya kürtaj sırasında kadınlarda koronavirüs enfeksiyonu varlığının ölüm riskini artırdığı belirtildi.

Tavsiye belgesinde şu ifadeler yer aldı:

"Gebeliğin sonlandırılması ve doğum, enfeksiyonun yoğun döneminde anne ölüm oranındaki artış ve çok sayıda komplikasyonla ilişkilidir: Altta yatan hastalığın ağırlığı ve neden olduğu komplikasyonlar, solunum yetmezliğinin gelişimi ve ilerlemesi, obstetrik kanama oluşumu, ıntranatal fetal ölüm, doğum sonrası pürülan septik komplikasyonlar."