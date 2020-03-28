Peskov, koronavirüsün Putin’in hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Devlet Başkanı Putin’in hayatının koronavirüsle birlikte, özellikle de ek önleyici tedbirlerin uygulanmasıyla nasıl değiştiğini anlattı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hayatına etkilerine ilişkin yorumda bulundu.

Gazetecilerin, Putin’in yaşamının ve kişisel alışkanlıklarının salgın koşullarında nasıl değiştiğine dair soruya Peskov, şu şekilde yanıt verdi:

"Doğal olarak, sürekli uyulması gereken sağlık önlemleri ve benzeri ek önleyici tedbirlerden bahsediyoruz. Özellikle de halka açık etkinliklerle dolu olmamakla birlikte devam eden çalışma grafiği koşullarında. Ancak yine de başkan çalışmaya devam ediyor, buna ara veremez."

Peskov ayrıca, Rus valilere bölgelerinden seyahatlerini mümkün olduğunca azaltmalarının tavsiye edildiğini de hatırlattı.