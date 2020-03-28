Rusya'da iki özel laboratuvara koronavirüs test sistemleri verildi

Rospotrebnadzor, Rusya’daki iki özel laboratuvara yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanı testi verdiklerini duyurdu.
Rospotrebnadzor basın servisinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yeni tip koronavirüs enfeksiyonu araştırmaları, Rusya Federasyonu'nun tüm bölgelerindeki Rospotrebnadzor hijyen ve epidemiyoloji merkezleri temelinde, ülkenin tüm bölgelerindeki sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında yürütülüyor. İki özel laboratuvara Covid-19 araştırmaları için test sistemleri verildi."
Rusya'da şu anda koronavirüsü tespit etmek için 5 yerli test sistemi kullanıldığı belirtilen açıklamanın devamında şöyle denildi:
"Yeni tip koronavirüsü tespit etmek için Rusya'da kayıtlı olan ve kullanılan test sistemleri, mümkün olan en yüksek hassasiyete sahip olup reaksiyonda virüsün tüm kopyalarını tespit edebilmektedir."
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