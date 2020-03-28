Rusya'da iki özel laboratuvara koronavirüs test sistemleri verildi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), ülkedeki iki özel laboratuvara koronavirüs tanı testi verildiğini açıkladı.

Rospotrebnadzor, Rusya’daki iki özel laboratuvara yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanı testi verdiklerini duyurdu.

Rospotrebnadzor basın servisinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni tip koronavirüs enfeksiyonu araştırmaları, Rusya Federasyonu'nun tüm bölgelerindeki Rospotrebnadzor hijyen ve epidemiyoloji merkezleri temelinde, ülkenin tüm bölgelerindeki sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında yürütülüyor. İki özel laboratuvara Covid-19 araştırmaları için test sistemleri verildi."

Rusya'da şu anda koronavirüsü tespit etmek için 5 yerli test sistemi kullanıldığı belirtilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Yeni tip koronavirüsü tespit etmek için Rusya'da kayıtlı olan ve kullanılan test sistemleri, mümkün olan en yüksek hassasiyete sahip olup reaksiyonda virüsün tüm kopyalarını tespit edebilmektedir."