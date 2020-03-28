Rusya, devlete bağlı otellerin faaliyetlerini 1 Haziran’a kadar durduruyor

Rusya, koronavirüs nedeniyle devlete bağlı otelleri, sanatoryumları ve çocuk kamplarını 28 Mart’tan 1 Haziran’a kadar kapatma kararı aldı.

Sovyetler Birliği döneminden kalma bir miras olarak, Rusya’da yerli turizm ve rekreasyon sektörü, büyük ölçüde devlete bağlı kuruluşlarla yürütülüyor. Milyonlarca Rusya vatandaşı hâlâ devlet otelleri, kaplıcaları ve çocuk kamplarında tatil yapıyor.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, devlete bağlı bu tip turizm kuruluşlarının 28 Mart-1 Haziran arasında faaliyetlerini durduracağını duyurdu.

Mişustin, "Bu günler için rezervasyon alınmayacak. Oralarda bulunan kişiler için de gerekli olması durumunda sosyal izolasyon koşulları oluşturulacak. Beslenmeye yönelik adımların yanı sıra koruyucu tedbirler alınacak" dedi.

Mişustin, 1 Haziran’a kadar tatil beldelerindeki büyük dinlenme tesisleri ve kayak merkezlerinin de faaliyet göstermeyeceğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gelecek haftayı koronavirüs nedeniyle çalışanların ücretlerini alabileceği bir tatil dönemi olarak ilan etti. Moskova’daki market ve eczaneler hariç tüm dükkan ve restoranlar da 5 Nisan’a kadar kapalı kalacak.