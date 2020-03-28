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15:02 28 Mart 2020
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    Rusya’da koronavirüs önlemleri: Bölgelerde kısıtlamalar yürürlüğe girdi

    © Sputnik / Илья Питалев
    Rusya
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1581)
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    Rusya’nın tüm bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugün itibarıyla kısıtlayıcı önlemler yürürlüğe girdi.

    Koronavirüs salgını nedeniyle Rusya’nın tüm bölgelerinde bugünden itibaren yürürlüğe giren kısıtlayıcı önlemler çerçevesinde kafeler, ticaret ve eğlence merkezleri ve sinemalar kapatılıyor. Bazı bölgelerde toplu taşıma araçları faaliyetlerine ara veriyor, dini ibadet yerleri ise ziyaretlere kapatıldı.

    Bugünden itibaren 5 Nisan'a kadar olmak üzere resmi tatil ilan edilen Rusya’nın dört bir yanında gıda satan marketler ve eczaneler hariç tüm ticaret noktaları kapalı olacak. Yaşlı kategorisindeki insanlara ve kronik hastalıkları olan vatandaşlara evlerinde kalmaları öneriliyor.

    Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in talimatı doğrultusunda ülke genelinde oteller, sanatoryumlar, pansiyonlar ve çocuk kampları 1 Haziran’a kadar ziyaretçi kabul etmeyecek.

    Karelya’da toplu taşıtlar çalışmayacak

    Rusya'nın Avrupa topraklarının kuzeybatısında yer alan Karelya Cumhuriyeti’nde yarından itibaren toplu taşıma araçları çalışmalarına ara verecek, ayrıca bölgedeki tüm dini ibadet mekanarı ve turistik tesisler kapatılacak.

    Saint Petersburg ve Krasnodar bölgesinde kısıtlamalar

    İbadethanelerin geçici olarak kapatıldığı Saint Petersburg kenti yönetimi ise turistlere ziyaretlerini erteleme çağrısı yaptı. Rusya’nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde de toplu taşıtların çalışmasına kısıtlama getirildi.

    Çeçenistan’da toplu etkinliklerden kaçınılması öneriliyor

    Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nde düğün ve partiler dahil olmak üzere toplu etkinliklerin yapılması yasaklandı, vatandaşlara evlerine kutlama amaçlı konuk kabul etmekten kaçınmaları önerildi. Bu bölgede şu anda yetersiz olan koruyucu maskelerin üretilmesi planlanıyor.

    Karaçay Çerkesya yönetimi de bölgede düğün, anma törenlerinin, kurumsal ve diğer halka açık etkinliklerin yapılmasını yasakladı.

    Ülke genelinde uzaktan eğitim sistemine geçiliyor

    Başta Merkez idari bölgesi olmak üzere Rusya’nın neredeyse tüm bölgelerinde kısıtlayıcı önlemler devreye girdi. Okul ve üniversite öğrencileri uzaktan eğitime başladı, kreş ve yuvalar kapatıldı. Bölgelerde evlerinden çıkması önerilmeyen yaşlılara ve risk grubuna giren vatandaşlara yardım eden gönüllülerden oluşan ekipler aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

    Son verilere göre Rusya’daki Kovid-19 vaka sayısı 1264’e yükseldi

    Diğer yandan Koronavirüs Önleme ve Mücadele Karargahı’ndan yapılan açıklamada, bugün itibarıyla Rusya’daki Kovid-19 vaka sayısının 703’ü Moskova’da olmak üzere 1264’e yükseldiği belirtildi.

    Açıklamada, “Rusya Federasyonu’nda 62 bölgede bugün itibarıyla toplam 1264 koronavirüs bulaşma vakası kaydedildi. Son 24 saatte 4 kişi iyileşerek taburcu edildi. Şu anda kadar toplam 49 kişi taburcu edildi” ifadelerine yer verildi.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1581)
    Etiketler:
    Önlem, Kovid-19, Koronavirüs, Rusya
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