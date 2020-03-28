‘Rusya’nın caddelerinde aslan ve kaplanların dolaşacağı’ iddialarına Zaharova’dan yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal ağlarda ‘Rusya’nın caddelerinde aslan ve kaplanların dolaşacağı’ şeklinde yayınlanan iddialara, "Bizde geleneksel olarak caddelere ayılar bırakılır" şakasıyla yanıt verdi.

Zaharova, sosyal ağlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele etmek için ‘Rusya Devlet Başkanı’na ait 800 aslan ve kaplanın caddelerde dolaşacağı’ iddialarının hatırlatılması üzerine, "Bizde geleneksel olarak sokaklara ayılar bırakılır" şakası ile karşılık verdi.

Rus kanalı REN-TV’nin haberine göre Zaharova’nın yaptığı basın açıklaması sırasında Pakistanlı bir gazeteci, sosyal ağlarda Kovid-19 salgını ile mücadele etmek için ‘Rusya Devlet Başkanı’na ait 800 aslan ve kaplanın caddelerde dolaşacağı’ yönünde iddiaların yer aldığını söyledi.

Gazetecinin şakasını ‘gerçekten komik’ bulduğunu belirten Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu böyle bir şeyin mümkün olmadığı anlamında söylemedim, ama bizde geleneksel olarak caddelere ayılar bırakılır. Onlar daha etkili oluyor."

Rusya’da bugün itibarıyla Covid-19 yeni vaka sayısı 228 artarak, 1264’de ulaştı. Daha önce koronavirüsten ölen kişi sayısının 4’e yükseldiği açıklandığı ülkede son 24 saatte 4 kişi iyileşerek taburcu edildi. Şu anda kadar toplam taburcu edilen kişi sayısı ise 49.