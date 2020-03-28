Rusya koronavirüs nedeniyle sınırları kapatıyor

Rusya Başbakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya sınırlarının yanı sıra Rus-Belarus sınırının kara kısmı da dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, yaya, nehir ve karma sınır kapılarının koronavirüs nedeniyle geçici olarak sınırlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi, Rusya Federal Gümrük Servisi, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu ile birlikte 30 Mart saat 00:00’dan itibaren Rusya devlet sınırlarının yanı sıra Rus-Belarus sınırının kara kısmı da dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, yaya, nehir ve karma sınır kapılarından geçişleri geçici olarak sınırlandıracaktır" ifadelerine yer verildi.